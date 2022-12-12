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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soru, Batu Alıcı'ya soruldu. Herkesin merakla beklediği soru ise "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir" oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
12 Aralık 2022 Pazartesi 00:32

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.

4 Aralık Pazar akşamı, Batu Alıcı, 400 bin TL değerindeki soruyu yanıtlayarak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.

1 milyonluk soru soruldu

20 yaşındaki yarışmacı 3 yıl sonra 1 milyonluk soruyu gören ilk yarışmacı olurken, programın yeni bölümü bu akşam yayınlandı.

Herkesin merakla beklediği 1 milyonluk soru, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisine soruldu.

Batu Alıcı soruyu cevaplamadan yarışmadan çekildi.

İşte 1 milyonluk soru:

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A: Bala Hatun B: Banu Çiçek C: Bamsı Beyrek D: Bayındır Han

Sorunun doğru cevabı:  Bala Hatun


Kaynak: Kamu Saati Özel
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