Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu

Instagram’da Gizli Profilleri Görmek İçin Kullanılan Postegro Uygulaması Nedir, Ne Kadar Güvenilir?, Üçüncü taraf uygulama nedir, neden tehlikelidir?, Peki Postegro güvenli mi? Stalk yapmayı sevenlerin favori uygulaması olan Postegro sayesinde takip etmediğiniz gizli hesapları bile görebilirsiniz. İyi ama böyle bir uygulama ne kadar güvenli? Sonu hesabınızı kaybetmeye kadar gidebilen Postegro uygulaması nedir yakından bakalım ve bu tür uygulamaların nasıl çalıştığını görelim.