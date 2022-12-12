Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soru, Batu Alıcı'ya soruldu. Herkesin merakla beklediği soru ise "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir" oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.
4 Aralık Pazar akşamı, Batu Alıcı, 400 bin TL değerindeki soruyu yanıtlayarak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.
1 milyonluk soru soruldu
20 yaşındaki yarışmacı 3 yıl sonra 1 milyonluk soruyu gören ilk yarışmacı olurken, programın yeni bölümü bu akşam yayınlandı.
Herkesin merakla beklediği 1 milyonluk soru, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisine soruldu.
Batu Alıcı soruyu cevaplamadan yarışmadan çekildi.
İşte 1 milyonluk soru:
Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun B: Banu Çiçek C: Bamsı Beyrek D: Bayındır Han
Sorunun doğru cevabı: Bala Hatun