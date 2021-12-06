Kılıçdaroğlu, TÜİK'in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım

"ALLAH AŞKINA BİR BAKKALA GİDİN SORUN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Aylık enflasyon neymiş yüzde 3,5'muş, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31. Neden? Saraydan rakamı düşük gösterin diye talimat geldi bilmiyor muyuz biz. Bu işin uzmanları oturmuş aylık enflasyon 3,5 değil 9,91 diyor. Yıllık enflasyon yüzde 21 değil yüzde 58,63 diyorlar. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Gidin Allah aşkına herhangi bir bakkala gidin TÜİK'in söylediği doğrudur desin siyaseti bırakacağım. Bakın bu kadar net ve açık konuşuyorum."