2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8

Kılıçdaroğlu temayüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti devam ederken programının partisi tarafından sır gibi saklanması soru işaretlerine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri günler öncesinden saat saat planlanarak gazetecilerle paylaşılırken Kılıçdaroğlu programını gizli tutmayı tercih etti. ABD'de temasları devam eden CHP lideri, programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri alması nedeniyle tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, "Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar." paylaşımında bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu temayüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor
Kamusaati
Kamusaati
13 Ekim 2022 Perşembe 11:03

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Ekim'de başlayan ABD ziyareti devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımladığı seyahat 13 Ekim'de bitecek.



BİDEN VE ERDOĞAN PROGRAMINI BÖYLE SAKLAMIYOR
ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri günler öncesinden saat saat planlanarak gazetecilerle paylaşılırken Kılıçdaroğlu'nun programının partisi tarafından sır gibi saklanması eleştirilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki hiçbir yöneticiden randevu alamadığı iddiaları gündeme gelirken geziye hazırlıksız gitmesi de eleştirilere neden oldu.

SEKİZ SAAT ORTADAN KAYBOLDU
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Oray Eğin, CHP liderinin 8 saat ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun Boston'un ardından tarifeli uçakla başkente geçeceğinin bilindiğini ancak son dakika kararıyla uçak biletini yakarak karayolunu tercih ettiği bilgisini paylaşan Eğin, 'Türkiye'yi yönetme iddiasındaki bir lider gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor.' ifadelerine yer verdi.

PROGRAMLARINA YALNIZCA YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ALDI
Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri aldığı öğrenildi. New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazeteciler, CHP liderinin katıldığı görüşme ve etkinliklere katılamadı. Programlara alınmayan isimler arasında olan NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi'nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, CHP liderinin bu kararına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

'SONRA DA 'YANDAŞ MEDYA' TERİMİNİ DİLLERİNDEN DÜŞÜRMÜYORLAR'
20 gazetecinin dışarıda kaldığı bilgisini paylaşan Razi Canikligil, 'Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Hüseyin Günay ise paylaşımında 'Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor.' ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesi' tartışması: Yüzde 400'e varan fahiş zam yaparken vicdanınız sızlamadı mı?
0
Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye ulaştı
Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye ulaştı
0
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kendisi katılamadı ama cenazeye tüm kurmaylarını gönderdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kendisi katılamadı ama cenazeye tüm kurmaylarını gönderdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.