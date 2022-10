Kılıçdaroğlu temayüllere aykırı olarak ABD ziyareti programını gizli tutuyor: Sekiz saat boyunca nerede olduğu bilinmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti devam ederken programının partisi tarafından sır gibi saklanması soru işaretlerine neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri günler öncesinden saat saat planlanarak gazetecilerle paylaşılırken Kılıçdaroğlu programını gizli tutmayı tercih etti. ABD'de temasları devam eden CHP lideri, programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri alması nedeniyle tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, "Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar." paylaşımında bulundu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Ekim'de başlayan ABD ziyareti devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımladığı seyahat 13 Ekim'de bitecek.





BİDEN VE ERDOĞAN PROGRAMINI BÖYLE SAKLAMIYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri günler öncesinden saat saat planlanarak gazetecilerle paylaşılırken Kılıçdaroğlu'nun programının partisi tarafından sır gibi saklanması eleştirilere neden oldu.



Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki hiçbir yöneticiden randevu alamadığı iddiaları gündeme gelirken geziye hazırlıksız gitmesi de eleştirilere neden oldu.



SEKİZ SAAT ORTADAN KAYBOLDU

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Oray Eğin, CHP liderinin 8 saat ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun Boston'un ardından tarifeli uçakla başkente geçeceğinin bilindiğini ancak son dakika kararıyla uçak biletini yakarak karayolunu tercih ettiği bilgisini paylaşan Eğin, 'Türkiye'yi yönetme iddiasındaki bir lider gezisi üzerine epey spekülasyonlar yapılan ABD gibi bir yerde en azından sekiz saat ortadan kayboluyor.' ifadelerine yer verdi.



PROGRAMLARINA YALNIZCA YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLERİ ALDI

Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki programlarına sadece beraberinde götürdüğü gazetecileri aldığı öğrenildi. New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazeteciler, CHP liderinin katıldığı görüşme ve etkinliklere katılamadı. Programlara alınmayan isimler arasında olan NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay ve Hürriyet Gazetesi'nin New York-Washington muhabiri Razi Canikligil, CHP liderinin bu kararına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.



'SONRA DA 'YANDAŞ MEDYA' TERİMİNİ DİLLERİNDEN DÜŞÜRMÜYORLAR'

20 gazetecinin dışarıda kaldığı bilgisini paylaşan Razi Canikligil, 'Sonra da 'yandaş medya' terimini dillerinden düşürmüyorlar.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.



Hüseyin Günay ise paylaşımında 'Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki tüm programları New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı. Görüşmelere/etkinliklere sadece yanında getirdiği gazeteciler alınıyor.' ifadelerine yer verdi.