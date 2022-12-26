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Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'nin CHP'de çalışmak istediğini belirtti: Geri mi gönderelim

PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman olarak atayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Neden başdanışman yaptınız?' sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?" dedi.

Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'nin CHP'de çalışmak istediğini belirtti: Geri mi gönderelim
Kamusaati
Kamusaati
26 Aralık 2022 Pazartesi 17:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçisi başdanışmanı Nuşirevan Elçi'ye sahip çıktı. Kayseri'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Elçi hakkında gelen soruya, "Geri mi gönderelim?" şeklinde cevap verdi.

'CHP'DE ÇALIŞMAK İSTEDİ'
Kılıçdaroğlu 'PKK bağlantılı olan Nuşirevan Elçi'yi neden başdanışmanınız yaptınız?' sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?" cevabını verdi.

Terör örgütü propagandası içeren paylaşımları ile biliniyor
Nuşirevan Elçi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı destekleyici paylaşımları ile biliniyordu.

Elçi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven, terör örgütünü simgeleyen slogan ve görsellerin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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