Kılıçdaroğlu'nun destek beklediği HDP'lilerden terör sloganı! PKK halktır...

Nevruz Bayramı kutlama alanına yürüyen HDP'liler, eli kanlı terör örgütü PKK lehine slogan attı. "PKK halktır, halk burada..."

Baharın habercisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Günün anlamını gölgede bırakan topluluklar, meydanlarda taşkınlık çıkarıyor.

Türkiye'nin mücadele verdiği terör olayları, Nevruz Bayramı'nı da vurdu.

HDP'lilerden "PKK halktır" sloganı

Hain terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP, kutlama düzenledi.

Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalar için sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, PKK sempatizanları Kürtçe sloganlar attı.

"PKK halktır, halk burada" naraları atan HDP'li provokatörler yürüyüşlerine devam etti.

Bir diğer yandan Türkiye'nin en önemli gündemi 2023 seçimleri.

14 Mayıs'taki seçimlere, tam olarak 54 gün kaldı.

Kılıçdaroğlu- HDP görüşmesi

Sürecin son düzlüğüne girilirken CHP kanadı bu kez de HDP'den medet umdu.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün HDP Eş Genel Başkanlarını ziyaret etti.

Görüşmelerin olumlu geçtiği anlaşılırken, HDP'nin ittifakı desteklemek adına sunduğu şartlar akıllara geldi.

Ana dilde eğitim hakkı, askeri operasyonlar...

Yurt içinde ve dışında askeri operasyonların durdurulmasını isteyen HDP, yeni anayasanın hazırlanmasını, kayyum atamalarının kaldırılmasını, ana dilde eğitim hakkının tanınmasını da talep etti.

Son günlerde "Kürtçe, ikinci resmi dil olsun" tartışması medya platformlarına ve canlı yayınlara taşınırken, vatandaşlar büyük oranda bu durumdan rahatsız

Akşener rahatsız

Öyle ki, masa ittifakının bir diğer adayı olan Meral Akşener'in, HDP ile iş birliğinden rahatsız olduğu da gözler önüne seriliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine sesini çıkarmayan Akşener, partiye bir bakanlık verilmesi durumunun kesinlikle gerçekleştirilmeyeceğinin altını da çizmişti.