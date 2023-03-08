Kılıçdaroğlu'nun Akşener için söylediği "Arada bir ülkücü damarı tutuyor" sözlerine MHP'den sert tepki: Hadsiz hakaret not edildi

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e yönelik "Arada bir ülkücü damarı tutuyor" sözlerine MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ülkücü nefretini kusan Kılıçdaroğlu bilmelidir ki, ne HDP dayatması ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden Akşener ülkücüdür ne de aldığı tavır ve yaptıkları ülkücülüktür. Ülkücülere ve ülkücülüğe hakaret eden Kılıçdaroğlu ve bu hakarete mahal veren Akşener ülkücüler tarafından not edilmiş ve bu hadsiz hakaret hafızalara kazınmıştır." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 6'lı Masa'dan kalkıp geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine MHP'den sert bir tepki geldi.

"ÜLKÜCÜ ADAM SATMAZ"

MHP Genel Sekreteri Galip Ataman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ve Akşener'e zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ataman, "Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Meral Akşener'in masayı dağıtmasını, ortaklarını satmasını, masayı kumar masası ortaklarını da kumarbaz ilan etmesini, ortaklarına ağır hakaretler yağdırmasını Meral Akşener'in ülkücü damarıyla izah etme işgüzarlığına kalkışmıştır. Ülkücü adam satmaz, ülkücü oyunbozanlık yapmaz, menfaat pazarlığına tutuşmaz. Bunları yapandan da ülkücü olmaz. Kılıçdaroğlu bunları aklına iyice saokmalı ve kopan İP'i ülkücülük üzerinden bağlama hadsizliğine soyunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ÜLKÜCÜLER TARAFINDAN NOT EDİLMİŞTİR"

Ataman sözlerine şöyle devam etti: "Bilinçaltında sakladığı ülkücü nefretini kusan Kılıçdaroğlu bilmelidir ki, ne HDP dayatması ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden İP Genel Başkanı Meral Akşener ülkücüdür ne de aldığı tavır ve yaptıkları ülkücülüktür. Ülkücülere ve ülkücülüğe hakaret eden Kılıçdaroğlu ve bu hakarete mahal veren Meral Akşener ülkücüler tarafından not edilmiş ve bu hadsiz hakaret hafızalara kazınmıştır.

"ÜLKÜCÜ GELİP GEÇİCİ HEVESLERİN TALİPLİSİ OLMAYACAK"

Son olarak altılı masaya, gizli ortağına ve masanın ipini elinde tutan kirli ellere Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Ülkücü sıradan bir hayatın takipçisi olamaz. Ülkücü gelip geçici heveslerin taliplisi de olmayacaktır.' sözünü kulaklarına küpe etmelerini öneriyorum."