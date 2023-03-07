Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildi, bir çağrı da Selahattin Demirtaş'tan geldi: HDP'ye de bekliyoruz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurmasının ardından HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik." dedi. Sancar'ın ardından bir çağrı da Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, "Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" dedi.

6 muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı, yaşanan adaylık krizinin ardında dün akşam cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı oldu.

HDP'DEN HEMEN GÖRÜŞME ÇAĞRISI GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından Habertürk yayınına katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sancar, "Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Bunu neden açık söylüyoruz. Zaten daha önce ilke ve yöntemi açıklamıştık. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." dedi.

"KENDİSİNİ HDP'YE DE BEKLİYORUZ"

Bu gelişmenin ardından bir çağrı da tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN HDP'NİN ÇAĞRISINA YANIT

CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konu hakkında şunları söyledi: "Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik, tüm siyasi partilerle birlikte. O zaman bir tek MHP randevu vermemişti. AK Parti'ye de gitmiştik. Kampanya süreci başlamadan ya da kampanya süreciyle birlikte, diğer partilerin ziyaret edildiği gibi ziyaret edilmesi olasıdır. Burada herhangi bir sakınca görmem. Daha önce Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etmek istediğinde randevu vermiş ve eş genel başkanların bizi ziyaretini kabul etmiştik. Sayın genel başkan bazı olaylar olduğunda sayın eş genel başkanları aradı..."