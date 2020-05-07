0
0
0
0
0
0
0
0

Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama! Develasyon yaşıyoruz

Kılıçdaroğlu'nun şok açıklaması bir anda gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama! Develasyon yaşıyoruz
07 Mayıs 2020 Perşembe 15:18

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, devalüasyon yaşandığını söyledi.


Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. CHP Lideri, "Devalüasyon yaşıyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu şok bir açıklama yaparak gündemi sarstı, "Eğer Türk Lirası güven veren bir para değilse, o zaman doğal olarak dolara ve altına yatırırlar. Ekonomi iyiyse, ekonomi vatandaşa güven veriyorsa, ihracatı artırabiliyorsanız o zaman TL'ye olan güven artar. TL'ye yönelik Londra'da operasyon yapılıyor deniyor. Londra'da oturanlar niye dolara operasyon yapmıyorlar da TL'ye yapıyorlar. Bunu düşünmek lazım. TL neden bu hale geldi?" bunları söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı kesimlerden destek gelirken, bazı kesimlerden ise yogun tepki geldi

Hatırlarsanız öğle vakti yaptığımız haber de dolardan bahsetmiştik.Dolar gerçekten tarihi zirveleri görmeye devam ediyor.Şuanda 7,12 den işlem gören dolar öğle saatlerinde 7,24 leri görmüştü. Dolar, 7,24'e kadar yükseldi. Euro ise 7,81'e kadar çıktı. Yükseliş altın fiyatlarını da atağa geçirdi. Altının gramı 395 liraya kadar yükseldi.

Kılıçtaroğlu'na saygımız sonsuzdur.Hiçbir siyasi partiye ya da oluşuma yakınlığımız da yoktur ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu zor günlerde bu tür ürkütücü bir açıklama yapması ne kadar doğrudur, sözü sizlere bırakıyoruz..

 

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber