Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama! Develasyon yaşıyoruz

Kılıçdaroğlu'nun şok açıklaması bir anda gündem oldu!

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, devalüasyon yaşandığını söyledi.



Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. CHP Lideri, "Devalüasyon yaşıyoruz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu şok bir açıklama yaparak gündemi sarstı, "Eğer Türk Lirası güven veren bir para değilse, o zaman doğal olarak dolara ve altına yatırırlar. Ekonomi iyiyse, ekonomi vatandaşa güven veriyorsa, ihracatı artırabiliyorsanız o zaman TL'ye olan güven artar. TL'ye yönelik Londra'da operasyon yapılıyor deniyor. Londra'da oturanlar niye dolara operasyon yapmıyorlar da TL'ye yapıyorlar. Bunu düşünmek lazım. TL neden bu hale geldi?" bunları söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı kesimlerden destek gelirken, bazı kesimlerden ise yogun tepki geldi

Hatırlarsanız öğle vakti yaptığımız haber de dolardan bahsetmiştik.Dolar gerçekten tarihi zirveleri görmeye devam ediyor.Şuanda 7,12 den işlem gören dolar öğle saatlerinde 7,24 leri görmüştü. Dolar, 7,24'e kadar yükseldi. Euro ise 7,81'e kadar çıktı. Yükseliş altın fiyatlarını da atağa geçirdi. Altının gramı 395 liraya kadar yükseldi.

Kılıçtaroğlu'na saygımız sonsuzdur.Hiçbir siyasi partiye ya da oluşuma yakınlığımız da yoktur ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu zor günlerde bu tür ürkütücü bir açıklama yapması ne kadar doğrudur, sözü sizlere bırakıyoruz..