Kılıçdaroğlu'ndan HDP'nin yüzde 60 oy aldığı kentte Kavala ve Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız

HDP'nin yüzde 60'a yakın oy aldığı Van'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce iktidara geldiklerinde her iki ismi de serbest bırakacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu kez de "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van'da gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştay'ına katıldı. Dün kente gelen Kılıçdaroğlu, havalimanında partililer ve STK temsilcileri tarafından karşılandı. Bugün elektriği kesilen bir aleyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Çalıştay'da partililere ve vatandaşlara seslendi.

KAVALA VE DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, programda Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala ve Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SERBEST BIRAKILMALARINI İSTİYORSANIZ BİZE KATILACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu, "Vanlı kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dedi.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

CHP lideri daha önce yaptığı konuşmada da iktidara geldiklerinde Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını söylemişti. Mart ayında Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de, ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız" demişti.