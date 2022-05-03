Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a üstü kapalı rest: Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 2023 seçimleri yaklaşırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isminin dillendirilmesi sonrası geri plana düşen Kılıçdaroğlu, kürsüde yüksek perdeden bir şova girişerek kendisini yeniden topa soktu. "İçimde, bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı, hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız." ifadeleriyle gelecek için adaylık sinyali veren Kılıçdaroğlu, üstü kapalı olarak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a seslendi "Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" dedi.

2023 seçimleri yaklaşırken 6'lı muhalefet cephesinin adayları vites yükseltti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet vermek yerine siyasi meselelerle adından söz ettirmeye çalışıyor.



CHP içinde de parti lideri Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı hiç az değil.



Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş da her ne kadar 'benim işim belediye başkanlığı' açıklamaları yaparak adaylık tartışmalarından uzak bir görüntü veriyor gibi görünse de arka planda kendisine yakın isimler üzerinden adaylığını sıkça dillendiriyor. Bunun son örneği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Adaylarının Mansur Yavaş olduğunu açıklayan Özdağ, böylelikle Mansur Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'na rakip olarak sahneye sürdü.



KILIÇDAROĞLU'NDAN HAMLE GECİKMEDİ

Tüm bu gelişmeler sonrası gerek parti için gerekse ittifak cephesindeki desteğini giderek kaybeden Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir hamle yaptı. Üst perdeden bir şova girişen Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla adeta 'açık açık söylüyorum aday benim' mesajı verdi.



'YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün yandaş basının son dakika olarak köpürttüğü konuşmasında 'Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' ifadeleriyle rakiplerine hem üzeri kapalı mesajı hem de gözdağı verdi.



ŞOVLA BAŞLADI ŞOVLA BİTTİ: 'HADİ EYVALLAH' DEYİP SALONU TERK ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun şovu bununla da bitmedi. CHP lideri konuşmasının sonunda 'Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz... Hadi eyvallah!...' diyerek salonu terk etti.