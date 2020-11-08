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Kılıçdaroğlu'na "sinyalci" eleştirisi: Kendi ülkesinin Başkanını tebrik etmez ama...

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, sosyal medya hesabından, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik eden CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na "sinyalci" eleştirisi: Kendi ülkesinin Başkanını tebrik etmez ama...
08 Kasım 2020 Pazar 12:58

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik eden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 

Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 seçim kazanan, kendi ülkesinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez bile tebrik etmeyene bak sen!
Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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