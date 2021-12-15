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Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı soruldu: İttifak kabul ederse onur duyarım

Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu mu?, Millet İttifakı'nda bulunan diğer partilerin kabul etmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. CHP Lideri konuyla ilgili, "İttifak kabul ederse onur duyarım" dedi.

Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı soruldu: İttifak kabul ederse onur duyarım
15 Aralık 2021 Çarşamba 10:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Işık, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" diye sordu.

Işık'ın sorusu üzerine Kılıçdaroğlu'ndan, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez net bir açıklama geldi.

"İTTİFAK KABUL EDERSE ADAY OLMAKTAN GURUR DUYARIM"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım." dedi.

"AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR"

Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusuyla ilgili diğer ifadeleri şu şekilde:

"İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir. Evde eşimizle, çocuklarımızla bir karar alırken konuşuruz. Köyde muhtar ve ihtiyar meclisi var. Biz koskoca devleti bir kişiye teslim ettik."

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