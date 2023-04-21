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Kılıçdaroğlu'na aynı günde 3. saldırı! Adıyaman programını iptal etti

Adıyaman'da ziyaretlerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı günde 3. kez saldırı gerçekleştirildi. Mezarlıkta "Fatiha okumayı bilmiyor" diye tepki gösterilen Kılıçdaroğlu'na Samsat'ta türbe ziyaretinde de "Seni burada istemiyoruz" diyerek saldırı girişiminde bulundu. Son olarak ise CHP liderinin konvoyuna Kahta'da AK Parti seçim bürosunun önünde bulunanlar tarafından tekme ve yumruklarla saldırı gerçekleştirildi. Yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu programını iptal etti.

Kılıçdaroğlu'na aynı günde 3. saldırı! Adıyaman programını iptal etti
Kamusaati
Kamusaati
21 Nisan 2023 Cuma 23:56

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk günü Adıyaman'da temaslarda bulundu. Seçim çalışmalarını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da 3 kez saldırı gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde kentte mezarlık ziyaretine gitti. Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada bir vatandaşın tepkisi dikkat çekti. Vatandaş dua eden Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdı.

İkinci saldırı ise Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sırasında yaşandı. Heyetin türbeden çıkışı sırasında bir kişi Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" ifadeleriyle sözlü tacizde bulunurken, fiziksel saldırı girişimi de yaşandı.

Son olay ise Kahta'da yaşandı. CHP liderinin konvoyu AK Parti seçim ofisinin önünden geçerken saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu araca herhangi bir fiziksel saldırı olmazken, konvoyun sonundaki araç AK Parti seçim ofisinin önünde bekleyenlerin yumruklu ve tekmeli saldırısına maruz kaldı. Kısa süreli saldırı, aracın hareket ettiği sırada, caddede bekleyen sivil polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.

Aynı günde 3 kez saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, olayların büyümesini engellemek ve çatışma ortamı yaratmamak için programlarını iptal etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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