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Kılıçdaroğlu Katarlı öğrenciler hakkındaki yanlışta ısrar etti, CHP'ye yakın isimler tepki gösterdi

T24'ün özür dilemesine rağmen 'Katarlı gençlere sınavsız tıp' haberi üzerinden hükümeti eleştiren CHP yönetimi geri adım atmadı. CHP'ye yakın isimler Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Katarlı öğrenciler hakkındaki yanlışta ısrar etti, CHP'ye yakın isimler tepki gösterdi
30 Haziran 2021 Çarşamba 02:47

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve 2 milyondan fazla gencin ter döktüğü YKS öncesi T24 adlı internet sitesi, Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğini iddia etmişti. İnfiale neden olan haberin yalan olduğu kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirmişti. T24 özür diledi, Kılıçdaroğlu hala suskun!

T24, haberden dolayı özür dilemiş, Kılıçdaroğlu ise paylaşımını kaldırmamıştı. Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'üniversite sınavları kaldırılsın' çağrısına yanıt olarak, "Sınav zaten kaldırıldı ama Katarlı öğrencilere" yanıtını verdi. 

 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da yaptığı açıklamada, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.

T24 özür dilemesine rağmen CHP yönetiminin yalan haberde ısrar etmesi, CHP'ye yakın isimlerden tepki çekti. 

Sözcü Gazetesi'nden Alişer Delek, "Katarlı öğrenciler hakkındaki bir yanlışta bu ısrarın ne anlamı var" dedi. Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan ise, "Ne saçma argümanlar ve ne gereksiz bir "yalan bilgide ısrar" tutumu… Kötü muhalefet nedir'e örnek olabilecek bir açıklama" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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