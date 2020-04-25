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Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki 23 Nisan Törenini Yanlış Buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan'da çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okumasını değerlendiren Kılıçdaroğlu yaşananlar şov olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki 23 Nisan Törenini Yanlış Buldu
25 Nisan 2020 Cumartesi 15:40

Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki 23 Nisan Törenini Yanlış Buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan'da çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okumasını değerlendiren Kılıçdaroğlu yaşananlar şov olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu

Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu

Türkiye, 23 Nisan'da koronavirüs tehdidi nedeniyle evde kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'da saatler 21.00'ı gösterirken tüm Türkiye'yi pencere ve balkonlardan İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Çağrı karşılık buldu, millet tek yürek olup hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beştepe'de beraberindeki çocuklarla canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu.

Bu görüntülere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

"SAMİMİYETSİZLİK"

CHP Lideri, Beştepe'de İstikal Marşı okunmasını "şov" olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın Anıtkabir'e ve TBMM'ye neden gelmediğini sorgulayan Kılıçdaroğlu, "Ancak gece milletimizi İstiklal Marşı’nı söylemeye davet ediyor. Bu samimiyetsizliktir. Bu olmaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu

Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu

Kılıçdaroğlu, Beştepe'deki töreni yanlış buldu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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