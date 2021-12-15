Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini aşağıladı: Makarnaya karşılık oy istediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha AK Parti seçmeninin iradesini hedef aldı. AK Parti'nin makarna karşılığı vatandaşlardan oy istediğini ima ederek, "Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver diyorlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı CHP Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yine 'makarna' çıkışında bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha AK Parti seçmeninin iradesini hedef aldı.CHP Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin makarna karşılığı vatandaşlardan oy istediğini ima ederek, 'Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver diyorlar' ifadelerini kullandı.



"MAKARNA KARŞILIĞI OY"

Daha önceki konuşmalarında da hükümetin “Al makarnayı, ver oyu” stratejisini izlediğini savunarak AK Parti seçmeninin makarna karşılığında oy verdiği imasında bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



Devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil yoksulluğu yönetmek istediler. Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren seçmeni hedef aldı. Kılıçdaroğlu 'Ben sana makarna verdim sen de bana oyunu ver diyorlar' ifadelerini kullandı.