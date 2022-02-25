Kiev sınırlarına dayanan Rus tankları, seyir halindeki aracı böyle ezdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ikinci gününde çatışmalar daha da şiddetlendi. Sabah saatlerinde kuzeyden Kiev'e girmeye çalışan Rus tankları, yolda seyir halindeki araçlardan birini ezip geçti. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken sürücünün kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.

İşgalin ilk gününde Ukrayna'nın neredeyse her şehrini vuran Rusya, gece yarısı yeni bir saldırı dalgası başlattı. Rus saldırıları sonucu onlarca kişi yaşamını yitirirken başkent Kiev patlamalarla sarsılıyor. Sürekli sirenlerin çaldığı başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

RUS TANKI, SEYİR HALİNDEKİ ARACI EZİP GEÇTİ

Bölgeden gelen görüntüler ise durumun giderek daha da kötüleştiğini gözle önüne seriyor. Füzelerle sivillerin hedef alındığı Kiev yakınlarındaki bir bölgede, Rus tankının seyir halindeki bir aracı ezip geçtiği anlar görüntülendi. Kan donduran anlar bir Ukraynalı tarafından kayıt altına alınırken video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Aracın sürücüsünün kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.

ZELENSKİ: SABOTAJ GRUPLARI KİEV'E GİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bu sabah Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı. Zelenski, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil. 300'den fazla kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

RUS ASKERLERİ, BAŞKENTE UKRAYNA ÜNİFORMASI GİYEREK SIZMIŞ

Öte yandan Rusya'nın askerlerini, Ukrayna askeri üniformasını giydirerek Kiev'e soktuğu öğrenildi. Ukrayna ordusunun sabotajcı grupları imha etmek için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.