Kıbrıs görüşmerindeki yeni bahane: Kapalı Maraş

Kapalı Maraş'ın yıllar sonra halka açılmasına karşı çıkanlar, bu adımın Kıbrıs görüşmelerine zarar vereceğini savunmaya başladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Kapalı Maraş sahillerinin yeniden halka açılacağını duyurdu.

46 YIL SONRA MARAŞ SEVİNCİ

Bu açıklamanın ardından gözler Kapalı Maraş'a çevrildi ve bölge 46 yıllık aradan sonra halka açıldı.

Yıllardır saklı kalan ve gizli cennet olarak da adlandırılan bölge, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

BÖLGEYE AKIN VAR

Kapalı Maraş sahillerinin halka açılmasıyla birlikte bölgeye akın başladı.

Binlerce kişi Kapalı Maraş'a giderek bölgede fotoğraflar çektirdi. Türk bayraklarıyla bölgeye giden vatandaşlar, doya doya güzelliğin tadını çıkardı.

RUMLARLA GÖRÜŞMELER ZORA GİRECEK DİYENLER...

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın bu adımına karşı çıkanlar ise Rum yönetimiyle yapılan görüşmelere engel olacağı için bu adımın karşısında yer aldı.

Bilindiği üzere Rum yönetimi ve Yunanistan bu konuda katı bir tavır sergiliyor.

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kararını yok saydığını savunan Rum yönetimi, Kapalı Maraş'a kimsenin girmemesini istiyor.

"DÜNYA TURİZMİNİN GÖZDESİ OLACAK"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasının ardından yaptığı açıklamada bölge hakkında "Dünya turizminin gözdesi olacak." dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI KARARDAN MEMNUN DEĞİL

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Bu adımın atılmasına karşı çıkan Mustafa Akıncı, Kapalı Maraş'ın açılmasının Kıbrıs için yüz karası olduğunu söyledi.

MUSTAFA AKINCI: TOPRAKLARIMIZIN BİR MİKTARINI İADE ETMEMİZ LAZIM

Mustafa Akıncı, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamada "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızın bir miktarını iade etmemiz lazım." ifadelerini kullanmıştı.