Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı

Haziran ayında yaşanan olayda,Yeşim Ç., bir mekanda alkol kullandı. Alkolün etkisinde olan genç kadın, kendinde olmadığı için iş arkadaşı Arif T.'den yardım istedi. Yeşim Ç.'yi mekana almaya gelen Arif T., alkolün etkisinde olan genç kadının bu durumundan faydalanmak istedi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre, Arif T., eve gittikten sonra kendisinde olmayan alkollü olan genç kadınla iradesi dışında birlikte oldu. Bu durumu arkadaşı Yunus Ö.'e anlattı. Arkadaşı, birlikte olduğu genç kadının müstehcen fotoğrafını istedi. Bunun üzerine sapık, arkadaşına genç kadının fotoğraflarını çekerek gönderdi.

KENDİNİ KIYAFETSİZ OLARAK BULDU

Sabah uyandığında kendisini başka bir evde, kıyafetsiz halde bulan Yeşim Ç., iş arkadaşının kendisiyle rızası dışında birlikte olduğunu anladı. Kendisine yapılanların hesabını sormak isteyen genç kadın ikinci bir şokla karşılaştı.

FOTOĞRAFLARI YAYMIŞ

İş arkadaşı Akif T.'nin kendisinin müstehcen fotoğrafını çektiğini ve yaydığını öğrendi. İlk olarak kendi rızası olmadığını ve alkollü halinden faydalandığını söyleyerek iş arkadaşından şikâyetçi oldu.

"RIZASI VARDI"

Şikayet sonrasında ifadesi alınan Arif T., birliktelik esnasında genç kadının rızası olduğunu ve üzerine atılan suçu kabul etmediğini, fakat fotoğrafını çekerek arkadaşına gönderdiğini kabul etti. Arkadaşı Yunus Ö.'nün de ifadesi alındı. Zanlı, ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

BAŞKALARINA DA GÖNDERMİŞ

Yapılan araştırma sonrasında Yunus Ö.'nün genç kadının fotoğrafını başka bir arkadaşına gönderdiği ve yaydığı tespit edildi. Haklarında yürütülen soruşturma sonrası savcılık iddianameyi hazırladı.

30 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının alkollü halinden yararlanan ve fotoğrafını çekerek yayan Arif T.'nin 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 30 yıl 5 ay hapsi isteniyor.

Fotoğrafı isteyerek başkalarına gönderen Yunus Ö.'ün 'Özel Hayata İlişkin Görüntü İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 8 yıl hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.