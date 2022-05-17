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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’na park çelişkisi

Geçtiğimiz yıllarda Atatürk Havalimanı’nın yerine park yapılmasının kendi projesini olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün projeye karşı çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı’na park çelişkisi
Kamusaati
Kamusaati
17 Mayıs 2022 Salı 01:08

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı yerine millet bahçesi yapma projesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra birçok muhalif karşı çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 24 Haziran seçimi öncesi CNN Türk'e konuk olup soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu ise söz konusu projenin kendi projeleri olduğunu söylemişti.

"Telefonlarımızı dinledikleri için oraya ne yapacağımızı öğrendiler"

"İktidarın vaati millet bahçeleri, sizin yeşil vaatleriniz var mı?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Çok şükür Erdoğan'ın yeşili keşfetmesi beni çok mutlu etti. Yeşil alan kaldımı ki millet bahçesi yapacaklar bilmiyorum. Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapmayı düşünüyor. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, oraya ne yapacağımızı öğrenip, kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar." demişti.

"Oranın planlarını dahi yaptık"

"Telefonda siz mi söylemiştiniz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil olmak üzere bütün bunların hepsi hazırlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız bunu açıklayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"Onların projesini bilmiyoruz ama yer aynı"

Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde devam ettirmişti:

"Bakın o milletvekilimizin elinde, yaptığı projeler fotoğraflarıyla beraber, nerede neyin yapılacağı hepsi hazırlandı. Onların projesini bilmiyoruz ama yer aynı. Bizim projelerimiz o kadar güzel ki, albenisi o kadar güzel ki gerçekten. Milletvekili arkadaşımızın zaten ilgi alanı o."

"En değerli varlıklarımızdan birini dozerle yok ediyorlar"

Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından Atatürk Havalimanı yerine millet bahçesi yapılmasına karşı çıkarak bir flood paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde,

"Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?"

"Büyük değişim öncesinde, 5’li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?"

"Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?"

"Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?"
"Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin."

Kılıçdaroğlu Twitter paylaşımına Arapça bir mesaj da ekledi.

 

"Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir"

"Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş “Talimat aldım, mecburdum. diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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