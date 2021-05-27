Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu

Burdur'da temaslarda bulunan CHP Lideri, gül topladıktan sonra işçilerle kahvaltı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti.

YER SOFRASINDA KAHVALTI

Çalışan kadınlarla gün ağarırken bahçede gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.

AYAKKABILARINI ÇIKARMADI

CHP Lideri'nin işçilerin ayakkabılarını çıkararak oturduğu yer sofrasına ayakkabılarıyla gelip oturması objektiflere yansıdı.

GÜL FİYATLARININ YÜKSELMESİNİ İSTEDİ

Isparta'nın sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir merkez olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, gül üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, gülün kilogram fiyatının bu yıl en az 7 lira 50 kuruş olması gerektiğine işaret ederek, "Isparta'nın aromatik bitkiler açısından bir merkeze dönüştürülmesi lazım." dedi.