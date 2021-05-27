esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0

Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu

Burdur'da temaslarda bulunan CHP Lideri, gül topladıktan sonra işçilerle kahvaltı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu
27 Mayıs 2021 Perşembe 15:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti.

YER SOFRASINDA KAHVALTI

Çalışan kadınlarla gün ağarırken bahçede gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.

AYAKKABILARINI ÇIKARMADI

CHP Lideri'nin işçilerin ayakkabılarını çıkararak oturduğu yer sofrasına ayakkabılarıyla gelip oturması objektiflere yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu #1

Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu #2

GÜL FİYATLARININ YÜKSELMESİNİ İSTEDİ

Isparta'nın sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir merkez olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, gül üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, gülün kilogram fiyatının bu yıl en az 7 lira 50 kuruş olması gerektiğine işaret ederek, "Isparta'nın aromatik bitkiler açısından bir merkeze dönüştürülmesi lazım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu #3

İlginizi Çekebilir


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber