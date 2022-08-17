Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da protesto edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yalova ziyaretinde yaptığı konuşma sırasında bir pankart açıldı. Pankartta "Bay Kemal çalınan 23 milyon lira nerede?" ifadeleri kullanıldı.

CHP Grup Toplantısı için Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova merkezde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurtuluş Parkı önünde banka çıkan Kılıçdaroğlu, burada konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sol çaprazındaki binaya asılan pankart ortalığı karıştırdı.

"Çalınan 23 milyon nerede?"

Belediyeye ait bir binanın önüne giden Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazan pankartla karşılaştı.

Çevredekiler tarafından indirilmeye çalışılan pankarta ilişkin birkaç kez, "Arkadaşlar bir dakika" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Kalabalığı sakinleştirmeye çalışan Kemal Kıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Her kuruşun hesabını vereceğiz"

"Bay Kemal, her kuruşun hesabını verir, her kuruşun hesabını vermek isteyen kişi televizyonda karşıma çıkar ve hesabını sorar. Hiç meraklanmayın. Bu korkunun eseridir. Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz, bize katılacaksınız. Demokrasi istiyor musunuz, bize katılacaksınız." ifadelerini kullandı.