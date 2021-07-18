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Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdani ret tartışılabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zorunlu askerlikle ilgili gelen bir soruya, "Vicdani ret olayı son yıllarda ağırlıklı olarak gündeme gelen bir olay. Kamuoyunda tartışılabilir." cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Vicdani ret tartışılabilir
18 Temmuz 2021 Pazar 02:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerinin kurduğu "Kadesh Agenda" dergisinin yazarı gençlerle kahvaltıda buluştu.

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ZORUNLU ASKERLİKLE İLGİLİ BİR ŞEY YAPACAK MISINIZ DİYE SORULDU

İktidar olmaları durumunda zorunlu askerlikle ilgili bir çalışma yapmayı düşünüp düşünmedikleri yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, dünyada ordusu olmayan hiçbir ülke bulunmadığına dikkati çekti.

"VİCDANİ RET, KAMUOYUNDA TARTIŞILABİLİR"

Orduların kendi kuralları olduğuna ve bunların da ülkeden ülkeye değişmediğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Emir komuta zinciri vardır. Askeri dünyada gri renk yoktur. Vicdani ret olayı son yıllarda ağırlıklı olarak gündeme gelen bir olay. Kamuoyunda tartışılabilir. Belli bir olgunluğa ulaşabilir. Siyaset kurumu bunu dikkate alabilir. Ama bunun belli bir olgunluğa ulaşması lazım. Ama vicdani rette bulundu veya onu savundu diye insanları tutuklamak, gözaltına almak asla doğru değil. Her düşüncenin kendi içinde saygınlığı vardır. Siyaset kurumu da her düşünceye kulak kabartmak lazım. Bu çerçevede olayın değerlendirilmesinden yanayım." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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