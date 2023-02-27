Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yarın bir araya gelecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinden tam yetki verilmesinin ardından yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye, 6 Şubat günü tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin üzerinden 21 geçerken, ülkenin bir diğer gündem maddesi de 6'lı masayın aday belirleme süreci...

Seçim tarihi olarak 14 Mayıs işaret edilirken Millet İttifakı adayını halen açıklamadı.

13 Şubat'ta adayı açıklaması beklenilen ancak deprem felaketi sonrası ertelen aday belirleme süreci tekrar alevlendi.

Bugün CHP'nin üst düzey isimleri, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi

Toplantıda sonucunda aday belirleme sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi.

İyi Parti'de gerilim yaşandı

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekilleri "Ortak bir isimde uzlaşıldı" söyleminin ardından İyi Parti'de gerilim yaşandı.

İki lider yarın bir araya gelecek

Halk TV'den Bengü Şap Babaeker aktardığı bilgiye göre, İyi Parti ve CHP arasında gerilim olduğunu belirterek iki liderin 2 Mart'ta düzenlenecek 6'lı masa toplantısı öncesi yarın bir araya geleceğini aktardı.

"Kemal Kılıçdaroğlu adının bu şekilde bildiriye yansımasına izin vermedi"

Babaeker yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti ile CHP arasında ne zamandır bir gerilimin olduğu, yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu konuşuluyordu. 2 Mart'taki görüşme öncesinde aradaki pürüzlerin giderilmesi için görüşecekler.



'Aslında metinde bulamayacağınız bir isim üzerinde ortaklaştılar' dedi Özgür Özel. Bu cümle bir tartışma yarattı. CHP'deki kaynaklarımla görüştüm.



Tüm vekiller, partideki cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde görüş bildirdi, görüşün bildiriye yansımasını da istediler. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adının bu şekilde bildiriye yansımasına izin vermedi. Aldığımız bilgiler böyle. Bu irade altılı masanındır. Aday belirleme yetkisi altılı masadadır demiş. Bunu öğrendik.

"Noter görevi gören bir masa olmayacak"

İyi Parti Lideri Meral Akşener, cuma günü katıldığı Fox TV yayınında, İlker Karagöz'ün "Kemal Bey'in adaylığı masaya gelirse adaylıkla ilgili karar ortak mı alınmalı? Bir lider olmasa mı acaba gibi bir tereddüt ortaya koyarsa nasıl bir tablo ortaya çıkar" sorusu üzerine şunları söylemişti: