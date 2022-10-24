Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılış törenine katılmayacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini ancak katılmayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e TOGG fabrikasının açılış töreni için davet gönderdiği öğrenilmişti.
Erdoğan'ın davetine Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ne cevap vereceği merak konusuydu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak'a, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil TOGG'un fabrika açılış törenine davet edilip edilmediği soruldu.
Öztrak, Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıkladı.
Öztrak, "Davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını bildiririz." ifadelerini kullandı.