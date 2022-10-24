EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1

Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılış törenine katılmayacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini ancak katılmayacağını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılış törenine katılmayacak
Kamusaati
Kamusaati
24 Ekim 2022 Pazartesi 22:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e TOGG fabrikasının açılış töreni için davet gönderdiği öğrenilmişti.

Erdoğan'ın davetine Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ne cevap vereceği merak konusuydu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak'a, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli otomobil TOGG'un fabrika açılış törenine davet edilip edilmediği soruldu.

Öztrak, Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıkladı.

Öztrak, "Davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını bildiririz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
0
25 Ekim Salı 2022 Resmi Gazete Kararları
25 Ekim Salı 2022 Resmi Gazete Kararları
0
Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 25 Ekim Salı 2022
Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 25 Ekim Salı 2022
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.