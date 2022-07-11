Kemal Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'la görüşmeyi kabul etmedi

CHP'den "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görüşme talebi, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından reddedildi.

Birçok skandala imza atan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısı sırasında çirkin davranışlar sergiledi.

Söz hakkı için el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söylemleri ve devamında kendisine yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi, partisinde tepkiye neden oldu.

Daha önce de disiplin kuruluna sevk edilen Özcan, MYK tarafından 14 Haziran tarihinde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kılıçdaroğlu, Özcan'ın görüşme talebini reddetti

Özcan, disipline sevk edildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini duyuran Özcan, "HDP'nin gazıyla CHP'den atılacağımı düşünmüyorum." ifadelerini kulandı.

Özcan'ın destek taleplerine rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bu talebe olumlu yanıt gelmedi.

Meclis üyeleri Kılıçdaroğlu'na gitti

Bolu Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri Tanju Özcan'ın haberi olmadan yakın zamanda Ankara'ya gelip durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat anlattı.

Bağımsız karar vurgusu

Ancak CHP liderinin meclis üyelerine, disiplin sürecinde Tanju Özcan ile görüşmesinin doğru olmayacağını ifade ettiği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu'nun da bağımsız karar vereceği konusunda garanti verdiği belirtildi.

25 Temmuz'da Genel Merkez'de savunma yapacak

Disiplin süreci ise devam ediyor. Tanju Özcan 18 Temmuz'a kadar yazılı, 25 Temmuz Pazartesi günü ise genel merkezde sözlü savunmasını verecek.