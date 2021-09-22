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Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldiği programın ardından kalpak takıp objektiflere poz verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz
22 Eylül 2021 Çarşamba 22:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde 'Gaziler Haftası' kapsamında düzenlenen 'Gaziler Buluşması’na katıldı.

Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarının 'Kürt sorunu' ile ilgili söylemlerine ilişkin sorusuna cevap verdi.

Görüşülmesi gereken yerin İmralı değil Meclis olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün sorunlarını dostlarıyla birlikte çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kendi iktidarlarında sorunlarla boğuşan bir ülke olmayacağını da öne süren CHP Lideri, "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz." ifadesini kullandı.

KALPAKLI KILIÇDAROĞLU

Programda gaziler Kılıçdaroğlu'na kalpak ve plaket takdim etti.

CHP Lideri'nin kalpak taktığı anlar objektiflere böyle yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz #1

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz #2

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz #3

Kaynak: Kamu Saati Özel
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