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Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinde kent genelinde asılan afişlerle karşılandı. Kılıçdaroğlu'na CHP'lilerin 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözleri hatırlatılarak, 'Buna cevap verebilir mi?' diye soruldu. Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçerek, "Biz barışacağız" dedi. Afişlerin vatandaşların kalbini kırdığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor." ifadelerini kullandı. .

Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'
Kamusaati
Kamusaati
19 Eylül 2022 Pazartesi 23:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temasarda bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Şehrin belirli noktalarında ziyaretlerde bulunacak Kılıçdaroğlu için şehrin dört bir yanına afişler asıldı.

ELAZIĞ'DA KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORULAR

Kılıçdaroğlu'na kendisinin ve bazı CHP'lilerin kullandığı, 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor', 'Selahattin demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadeler hatırlatıldı.

Söz konusu afişlerde 'Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?' diye soruldu.

CEVABI DEMİRTAŞ'I ARKASINA ALARAK VERDİ

Akşam saatlerinde gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçerek, 'Biz barışacağız' dedi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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