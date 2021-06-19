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Kemal Kılıçdaroğlu: Oylarımız artmıyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Biraz da özeleştiri yapalım" diyerek CHP'nin neden oylarının artmadığını sorguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Oylarımız artmıyor
19 Haziran 2021 Cumartesi 12:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Gaziantep'te CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda kameraların ve CHP'li üyelerin karşısına çıktı.

Gündeme dair konularda açıklama yapan CHP Lideri, partisinin oy oranı düşük olan bölgelerde neden oy alamadığını da sorguladı.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmaya "Biraz da özeleştiri yapalım" diyerek, başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"KABAHAT BİZDE"

"Gaziantep'teyiz doğru. Milli Kurtuluş Destanlarının yazıldığı yerlerden birindeyiz. Güzel şeyler yapıyoruz.

Peki neden Gaziantep'in nüfusu artıyor da bizim milletvekili sayımız artmıyor, kabahat kimde Anteplilerde mi biz de mi...

Haşa! Antepliler'de böyle bir kabahat yok, kabahat bizde. Eksiklik varsa bizde, yanlışlık varsa bizde. Ama bu tabloyu değiştireceğim. Halka hizmeti hakka hizmet gibi yapacağız bu tabloyu değiştireceğiz

SİZE SÖZÜM VAR

Ben sürekli  birbirileriyle kavga eden birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Kim kavga ederse kapının önüne koyacağım, kimse kusura bakmasın eğer çaba harcayacaksanız Antep orada. Gün hizmet günüdür, gün çalışma günüdür"

https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2021/06/19/kemal-kilicdaroglu_1466.jpg


Kaynak: Kamu Saati Özel
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