Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun THK uçaklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. 5 Ağustos'ta çalışır durumda uçak olmadığını söyleyen CHP Lideri, 6 Ağustos'ta THK uçaklarının havada olduğunu söyledi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken CHP tarafından THK uçakları gündeme getirildi.

CHP'den gelen açıklamalar oldukça kafa karıştırıcıydı.

Öyle ki, bazı isimler kameralar karşısına geçerek THK'nın tüm uçaklarının hazır olarak beklediğini savunuyordu.

"BUNLAR DUYMAZ UYDURUR KABİLİNDEN UYDURUYORLAR"

Bu iddialara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldukça net bir cevap verdi: "Bunların anlattığı gibi değil. Yok THK’nın uçakları varmış da. Neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? THK’nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok. Bunlar duymaz uydurur kabilinden uyduruyorlar."

THK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bazı büyükşehir belediye başkanları Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti.

5 AĞUSTOS: ÇALIŞABİLİR UÇAK YOK

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilerin "Çalışabilir durumda hiçbir uçak yok muymuş hangarda?" sorusuna, "Hayır, şu anda yok" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, THK uçaklarının neden uçmadığını soran CHP'lilere de yanıt oldu.

Ancak 1 gün sonra CHP Lideri tam tersi yönde bir açıklama yaptı.

6 AĞUSTOS: SAHADA HEM UÇAK HEM HELİKOPTER VAR

Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Hava Kurumu'nda çalışan uçak var mı?" sorusuna, "Türk Hava Kurumu'nda var. Yani şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" dedi.