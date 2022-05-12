bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatındaki kaba üslup

Canan Kaftancıoğlu kararının ardından destek için tüm vekilleri İstanbul binası önüne çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun emreder üslubu dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatındaki kaba üslup
Kamusaati
Kamusaati
12 Mayıs 2022 Perşembe 20:26

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümü, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

Karar muhalefette, özellikle de CHP'de büyük tepki yarattı.

İlk tepki ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tüm vekillerini İstanbul binası önüne çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun vekillere emreder üslubu

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu kaba üslup ise dikkatlerden kaçmadı.

İkinci 'gel bakalım Muharrem' vakası

CHP Lideri'nin vekillerine karşı kullandığı bu emreder üslubu, partinin son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce'nin adaylık açıklamasını akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, muhalif seçmenin merakla beklediği aday olan İnce'yi seçmene tanıtırken de "Gel bakalım Muharrem" ifadelerini kullanmış ve seçim kampanyası başlamadan büyük bir skandala imza atmıştı.

"Parti içi diktatörlük"

Diğer yandan Kemal Kılıçdarolu'nun her fırsatta demokrasi ve eşitlikten dem vururken kullandığı bu üslup, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden oldu.

Son dönemde parti içinde te sık sık tartışmaların yaşandığı ve kamuoyuna da yansıyan 'parti için diktatörlük' eleştitilerini de tekrar hatırlara getirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Batman’da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köy artık enerjisiz
Batman’da 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köy artık enerjisiz
0
Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi
Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi
0
13 Mayıs Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
13 Mayıs Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.