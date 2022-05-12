Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatındaki kaba üslup

Canan Kaftancıoğlu kararının ardından destek için tüm vekilleri İstanbul binası önüne çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun emreder üslubu dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümü, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

Karar muhalefette, özellikle de CHP'de büyük tepki yarattı.

İlk tepki ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tüm vekillerini İstanbul binası önüne çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun vekillere emreder üslubu

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu kaba üslup ise dikkatlerden kaçmadı.

İkinci 'gel bakalım Muharrem' vakası

CHP Lideri'nin vekillerine karşı kullandığı bu emreder üslubu, partinin son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce'nin adaylık açıklamasını akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, muhalif seçmenin merakla beklediği aday olan İnce'yi seçmene tanıtırken de "Gel bakalım Muharrem" ifadelerini kullanmış ve seçim kampanyası başlamadan büyük bir skandala imza atmıştı.

"Parti içi diktatörlük"

Diğer yandan Kemal Kılıçdarolu'nun her fırsatta demokrasi ve eşitlikten dem vururken kullandığı bu üslup, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden oldu.

Son dönemde parti içinde te sık sık tartışmaların yaşandığı ve kamuoyuna da yansıyan 'parti için diktatörlük' eleştitilerini de tekrar hatırlara getirdi.