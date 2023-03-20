Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi yeniden gündemde: Yerel yönetime özerklik şartını getireceğiz

2023 seçimlerinde HDP'den kendisine destek isteyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerlikle ilgili verdiği sözler, yeniden pazarlık masasında...

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayı günler kaldı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce seçimlere birlikte girmek için anlaşan Millet İttifakı'nda CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi; Gelecek, Deva ve Demokrat Partilerini sürece ortak edip 6'lı masa etrafında toplandı.

Masanın kuruluşundan bu yana çeşitli krizlerle gündem olan ittifak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabakat sağladı.

Adaylığı sonrası seçim çalışmalarına hız veren Kılıçdaroğlu, diğer partilerin kendisine desteği için ziyaretlerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı ise İyi Parti Lideri Meral Akşener'in karşı çıkmasına rağmen HDP oldu...

Adaylık desteği için Kılıçdaroğlu'na TSK'nın PKK operasyonları, ana dilde Kürtçe eğitim gibi şartlar sunan HDP, CHP Lideri'nden olumlu geri dönüş aldı.

Hal böyle olunca CHP Lideri'nin adaylığı sonrası geçmiş dönemlerde kullanmış olduğu seçim vaatleri yeniden kamuoyunun gündeminde...

Neler söylendi?

Kılıçdaroğlu'nun birinci vaadi özerlik...

Kandil tarafından HDP üzerinden sıklıkla gündeme getirilen yerel yönetime özerklik teklifi, CHP Lideri'nin geçmiş dönemlerdeki seçim vaatleri arasında bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere, 2014 yılında CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yerel yönetime özerklik..."

Efendin sen doğuda başka, batıda başka şey söylüyorsun. Nereye gittiysem, aynı şeyi söyledim. İki tane temel örnek vereceğim. Bir; Hakkari'de 'yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz' dedim. CHP Kurultayı'nda yine söylüyorum; CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz.

Kandil'den övgü Erdoğan'dan rest

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri o dönem, terör örgütü PKK tarafından memnuniyet duyulmuş, CHP Lideri'ne övgülerde bulunulmuştu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir şeyin mümkün olmayacağın dile getirip "Adı ve söylemi ne olursa olsun, hiçbir devlete izin vermeyiz. Nasıl sözde cemaat adı altında devlet içinde paralel bir yapı oluşturmak isteyenlere dünyayı dar ediyorsak, özerklik adı altında öz yönetim adı altında, devlet içinde devlet kurmaya çalışanlara da dünyayı başlarına dar edeceğiz bu böyle bilinsin." ifadeleriyle karşılık vermişti