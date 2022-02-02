Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirası yine tutmadı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı belgelerle çürüttü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu yine boşa düştü. Yüksek Hızlı Tren ihalesinde usulsüzlük yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu’nun yalanını çürüten Bakan Karaismailoğlu, "Ne olduğu belli olmayan bir kâğıt göstererek yalan konuştu. Vahim bir olay" dedi.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atmayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftirası daha belgelendi. Önceki gün sosyal medya hesabından sözde bir belge gösteren Kılıçdaroğlu, Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iftirasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, Bursa YHT projesinin 3 Nisan 2018'de 3.2 milyar liraya ihale edildiğini ancak daha sonra bu ihalenin iptal edilerek 2020'de aynı işin 9.4 milyar liraya yeniden ihale edildiğini ve ihalede Başkan Erdoğan'ın imzasının bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak iptal edilen ihalenin, 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir YHT projesi ihalesinin yanı sıra 95 kilometrelik Bandırma hattı ile 7 istasyon ve Yenişehir hattının bir bölümünün üstyapı işlerinin de eklenerek yeniden yapıldığı ortaya çıktı. Bunu bilmeyen Kılıçdaroğlu yine boşa düştü. Kılıçdaroğlu'nun iddiasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı belgelerle çürüttü.

'ÖYLE BİR BELGE YOK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Keşke eline verilen kâğıda inanmayıp detaylı bir araştırma yapsaydı. Ama maalesef yine kendi kendilerini zor duruma düşürdüler. Öyle bir belge yok, Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Yani bunu devleti yöneten veya devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar bile bir ihaleye imza atmaz, genel müdürlerin uhdesindedir. Orada ne olduğu belli olmayan bir kâğıt göstererek yalan konuştu. Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyoruz. Belki de boşa düşürülmüştür, belki de kendisine kasıtlı olarak verilen bir provokasyondur eline verilen belge" dedi.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 250 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir özel TV kanalında canlı yayında iken, 2 gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız ihale iddiasıyla ilgili bir video paylaşmıştı. O videoda kullandığı sözler dolayısıyla Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla verilen dilekçeyle suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Erdoğan'ın bir ihalenin herhangi bir şirkete verilmesine veya herhangi bir ödeme yapılmasına dair imzasının söz konusu olmadığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla suç duyurusunda