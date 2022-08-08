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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yabancı seçmen açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerde çok sayıda yabancının oy kullanacağı iddiasının asılsız olduğunu söyledi. CHP Lideri, "Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yabancı seçmen açıklaması
Kamusaati
Kamusaati
08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:04

Kısa süre önce Türkiye’ye göç eden mültecilerin ciddi bir bölümünün oy kullanacağı iddiası gündeme gelmişti.

Oy kullanma hakkı, yalnızca Türk vatandaşlığına hak kazanmış mülteciler için geçerli olabiliyor.

Vatandaşlık şartı gerekmesine rağmen, konuyla ilgili çeşitli tartışmalar sürüyor.

"Büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmaya ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, toplumdaki büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı söylentisinin asılsız olduğunu belirtti.

"Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz"

"Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakamın olmadığını vurguladı.

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"400-500 bin gibi yüksek bir rakam yok"

“Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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