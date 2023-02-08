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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan provokatif paylaşımlar: Gelsinler tutuklasınlar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde yapılan çalışmaları paylaşarak, siyasi söylemlerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan provokatif paylaşımlar: Gelsinler tutuklasınlar
Kamusaati
Kamusaati
08 Şubat 2023 Çarşamba 17:39

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki deprem, 10 ili etkiledi.

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

Türkiye tek yürek oldu

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, yurdun dört bir yanından vatandaşlar da tek yürek oldu.

Depremzedeler için harekete geçen binlerce gönüllü, afet bölgelerine akın etti.

"Gelsinler tutuklasınlar"

Yaşanan büyük afet için birlik ve beraberlik içinde mücadele verilirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabından, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın çalışmalarına dair paylaşımlarını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Gelsinler tutuklasınlar." notunu düştü.

İşte art arda yapılan paylaşımlar...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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