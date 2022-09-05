2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0
HGS
HGS
0
Aile Desteği
Aile Desteği
0
kurban
kurban
0

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı mesajı

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada kendi ismi üzerinde anlaşılırsa aday olmaya hazır olduğunu belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı mesajı
Kamusaati
Kamusaati
05 Eylül 2022 Pazartesi 20:24

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ken, Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi sürüyor.

Başta CHP olmak üzere konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öne çıkıyor.

Adaylığına mesafeli bakılsa da göreve talip

Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli bakılsa da CHP Lideri, bu görev için oldukça istekli.

Kılıçdaroğlu, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Altılı masada kendisinin adaylığı konusunda uzlaşı olması durumunda göreve hazur olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli." dedi.

"Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım"

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Oturacağız, ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lider oturur belirler açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Millet İttifakı'ndaki HDP kavgasında son dakika: CHP'ye bir tepki de CHP'li Tanju Özcan'dan
Millet İttifakı'ndaki HDP kavgasında son dakika: CHP'ye bir tepki de CHP'li Tanju Özcan'dan
0
Yeniden Refah Partisi kararını verdi! Seçimlerde kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklar
Yeniden Refah Partisi kararını verdi! Seçimlerde kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklar
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonunun yüzde 20'lere düşeceği tarihi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonunun yüzde 20'lere düşeceği tarihi verdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.