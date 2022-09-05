Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı mesajı

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada kendi ismi üzerinde anlaşılırsa aday olmaya hazır olduğunu belirtti.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ken, Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi sürüyor.

Başta CHP olmak üzere konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öne çıkıyor.

Adaylığına mesafeli bakılsa da göreve talip

Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli bakılsa da CHP Lideri, bu görev için oldukça istekli.

Kılıçdaroğlu, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Altılı masada kendisinin adaylığı konusunda uzlaşı olması durumunda göreve hazur olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli." dedi.

"Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım"

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Oturacağız, ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lider oturur belirler açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli."