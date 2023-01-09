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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkollü içeceklere yapılan zamma tepki

Alkollü içeceklere yapılan yüzde 22,3'lük zammı "zulüm" olarak değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmesi halinde bu sorunu çözeceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkollü içeceklere yapılan zamma tepki
Kamusaati
Kamusaati
09 Ocak 2023 Pazartesi 00:14

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alkollü içeceklere ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belirlendi.

Buna göre ÖTV tutarlarındaki artış yüzde 22,3 oldu..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alkollü içeceklere yapılan zamma tepki gösterdi.

"Alkole yapılan zam zulümdür"

Yapılan zamların "zulüm" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde vergileri yeniden düzenleyerek bu durumu çözeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim"

"Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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