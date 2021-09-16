Kemal Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz'da Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı

CHP'li Lüleburgaz Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı. Anıtın kurdelesi CHP Lideri tarafından kesildi.

Hizmet anlayışında heykel yapmayı öncelik olarak belirleyen CHP'den yeni bir açılış daha...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Balkan Göç Anıtı'nın açılış töreni düzenlendi.

CHP HEYETİ, BİR HEYKEL AÇILIŞI DAHA YAPTI

Törene; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanı sıra çok sayıda CHP'li katıldı.

KURDELEYİ KILIÇDAROĞLU KESTİ

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmanın ardından kurdeleyi kesti.

CHP Lideri, açılışın ardından hizmetlerinden dolayı Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’ye teşekkür etti.

"BALKAN MASASI KURDUK"

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde "Balkan Masası" kurduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Balkan halklarıyla kardeşçe yaşamak istediklerini söyledi.