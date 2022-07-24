Kemal Kılıçdaroğlu: Lozan'ın bayram olması için kanun teklifi vereceğiz

15 Temmuz demokrasi bayramını resmi tatilden çıkarmayı planlayan Millet İttifakı’nın baş aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması için harekete geçti. Bayram teklifi verilecek.

2023; hem Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, hem de Lozan Anlaşması'nın sona eriş zamanı...

Türkiye için önemli bir seçim de önümüzdeki yıl yapılacak.

2023 seçimlerini kazanmak adına siyasiler kollarını sıvarken, vaatler de peşin sıra geliyor.

'Lozan' eleştirenler Türkiye'yi sevmiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Görükle İpekspor Sahası'nda organize edilen “Büyük Mübadil Buluşması” programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Lozan Antlaşması'nın “Türkiye'nin tapu senedi” olduğunu söyledi ve Lozan Barış Antlaşması'nı eleştirenlerin Türkiye'yi bilmediğini, sevmediğini öne sürdü.

Bayram olarak kutlanması için teklif verecek

Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Lozan Antlaşması'nın imzalandığı günün bayram olarak kutlanmasını öngören teklif vereceklerini kaydetti.

CHP lideri, “Geleceği daha sağlıklı inşa etmemiz açısından Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza anlatmalıyız. Lozan'ın bayram olması için kanun teklifi vereceğiz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırdığımızda nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil, bütün dünya öğrenecek.” dedi.

15 Temmuz’u resmi tatilden çıkarmak istiyorlar

Aynı Kılıçdaroğlu ve bağlı bulunduğu Millet İttifakı, 15 Temmuz demokrasi bayramını ise resmi tatilden çıkarmak istiyor.

İttifak üyeleri, darbe girişiminin yıl dönümü için yapılan etkinlikleri de kısıtlama amacında…