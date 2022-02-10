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Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

Twitter hesabından video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, artık elektrik faturası ödemeyeceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim
10 Şubat 2022 Perşembe 18:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saat vererek çağrıda bulunmuş, çok önemli bir şey açıklayacağını söylemişti.

Evinde çektiği video mesajını yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elektriğe yapılan zamlar vardı.

"HİÇBİR ELEKTRİK FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

Zamlar geri çekilene kadar fatura ödemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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