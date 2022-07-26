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Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın serbest kalması en büyük arzum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile ilişkisi bulunan Selehattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecine değinerek, temennisini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın serbest kalması en büyük arzum
Kamusaati
Kamusaati
26 Temmuz 2022 Salı 12:03

Türkiye, 2023'te yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Millet İttifakı'nda adaylığa en yakın isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

6'lı masa dışında HDP'nin de desteğini isteyen Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili, T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, daha önce de olduğu gibi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"Demirtaş'ın söylemleri önemli"

Demirtaş’ın ”PKK’nin Türkiye’ye karşı silahları tümden susturmasını bırakmasını isterim, HDP, PKK’nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir.” açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Söyledikleri son derece önemli." diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Serbest kalmasını istiyorum"

Şöyle söyleyebilirim: Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"HDP'nin Türkiye partisi olması lazım, bu yönde adım atmalılar"

Demirtaş'ın sözlerinin HDP'nin Türkiye partisi olması yönünde iyi bir adım olduğunu da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Bu açıklamaların Mithat Bey tarafından da farklı bir üslupla dillendirilmesi de çok önemli. HDP’nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım. Bunun devamının gelmesi lazım. Bunun partinin diğer organları tarafından da dillendirilmesi lazım.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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