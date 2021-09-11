Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıyla ilgili bir soruyu “Bu Millet İttifakı'na bağlı. Birlikte konuşup karar vereceğiz" şeklinde cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlenen Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu yöneltildi.

ADAYLIK SORUSUNA, 'BİRLİKTE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ' DEDİ

CHP lideri ise, "Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Millet İttifakı'nın kendi içinde olacak. İttifak olarak oturup konuşacağız, tartışacağız ve bu çerçevede bir çalışma yapacağız. İttifakta bizim zaman zaman görüşmelerimiz oluyor zaten. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir tereddüdümüz söz konusu değil." yanıtını verdi.

'TEKİL' KONUŞMA TARTIŞMASI YAŞANDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı cephesinde 'Cumhurbaşkanı adaylığı' gerginliği yaşanmıştı.

Millet İttifakı'nda aday belirsizliği yaşanırken CHP'nin gönlündeki adayın parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olması, geçtiğimiz günlerde iki partiyi karşı karşıya getirmişti.

Bu olaydan sonra ise CHP ve İyi Parti arasında tekil konuşma tartışması başlamıştı.