Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li başkanlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 9 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na desteklerini iletti.

6’lı masa yarın 11.kez bir araya geliyor.

Masanın gündeminde ise aday konusu var.

Şu ana kadar adaylık için oldukça istekli görünen ve partisinin tüm desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için öne çıkmaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu veto etti

İyi Parti’nin Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ısrarına karşın Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla bu isimleri veto etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarından sonra ise iki başkan da Kılıçdaroğlu’na desteklerini açıklamıştı.

Bugün ise Ankara’da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Belediye başkanları ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'li büyükşehir belediye başkanları, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yer aldı.

"Verimli bir sohbet yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıyı sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

İmamoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bugün Ankara’da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimler ve yerel yönetimler üzerine verimli bir sohbet yaptık." ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanımıza desteklerini ifade ettiler"

Torun, toplantı konusunda yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlarımız zaman zaman açılışlarında, belli toplantılarda Sayın Genel Başkanımıza desteklerini ifade ettiler. Bugünkü toplantı kendilerinin görüş alışverişinde bulunmak, belli sorunlarını aktarmak, hizmetlerini ifade etmek ve Sayın Genel Başkanımızla bu konudaki düşüncelerini aktarmak üzerine geldiler." ifadelerini kullanmıştı.