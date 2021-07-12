Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu'nun istifasını istedi

Kamu kurumlarına ait çoğu Ege ve Akdeniz sahillerindeki 18 eğitim kampı ve sosyal tesis Cumhurbaşkanı Kararı'yla özelleştirme kapsamına alındı. Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.