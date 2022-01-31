Kemal Kılıçdaroğlu Boğaz manzaralı otelde: Geceliği 100 bin TL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda mütevazı ev görüntüsüyle videolar çekiyordu. CHP Lideri'nin İstanbul'da geceliği 100 bin TL'ye yakın olan otelde kaldığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yaşadığı evin içerisinden paylaştığı videolarla mütevazı bir hayat yaşadığını göstermeye çalışıyordu.

Programları kapsamında İstanbul'a gelen CHP Lideri, kaldığı otelden bir video çekince odadan paylaşılan fotoğraf tüm planları bozdu.

OTELİN GECELİĞİ 100 BİN LİRA

Öyle ki; iktidarın şatafatlı bir hayat yaşadığını dilinden düşürmeyen ve halkçı görünen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin gecelik fiyatının 100 bin lira olduğu görüldü.

BOĞAZ MANZARALI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Boğaz manzaralı otel odasında kaldığı CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımıyla ortaya çıktı.