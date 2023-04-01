Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadeye bastı

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası kameraların karşısına geçen Muharrem İnce'ye 'Sdaylıktan çekilecek misiniz?' diye soruldu. İnce ise öyle bir şey demediğini söyleyerek, "Hayır öyle bir şey demedim, biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz" cevabını verdi.