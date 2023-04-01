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Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadeye bastı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlediği iftar programının ardından çektirdiği fotoğrafta, seccadeye ayakkabılarıyla bastı. Kılıçdaroğlu bu davranışıyla sosyal medyada tepki çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadeye bastı
Kamusaati
Kamusaati
01 Nisan 2023 Cumartesi 00:12

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretlerini hızlandırdı.

Kılıçdaroğlu bu kez İstanbul platformunun düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar programında bulunan CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile Kılıçdaroğlu, program sonrası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından çekilen fotoğraf ise tepkilere neden oldu.

Ayakkabılarıyla seccadeye bastı

Fotoğraf karesine yansıyan görüntüde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Azade Ay poz verdi.

Fotoğrafta tepkilere neden olan kısım ise Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadenin üzerine basıyor olmasıydı.

Sosyal medyada yayılan fotoğrafın ardından birçok isim tepki tweetleri attı.

"Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir"

O isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.

Dağ, fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir."

Fethullah Gülen'e benzetildi

Fotoğraf ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)nün başı olan Fethullah Gülen'in verdiği poza benzetildi.

Terör örgütünün başı verdiği görüntüde tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ayakkabılarıyla seccadeye basmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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