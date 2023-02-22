Kemal Kılıçdaroğlu, asrın felaketi söylemini algı operasyonu olarak yorumladı

Depremin yaşandığı ilk günlerde afet bölgesinde hükümetin sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' söylemini abarttığını iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün geldiği Hatay'da suçlamalarına devam etti.

Türkiye deprem felaketinde 2. haftayı geride bıraktı.



6 Şubat'ta büyük yıkıma neden olan depremler sonrası 11 ilde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, afet bölgesindeki yaralar da sarılmaya çalışılıyor.



Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek için muhalefet cephesi de afet bölgesine ziyaretler gerçekleştiriyor.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesine ziyaret gerçekleştiren ilk liderler arasında...

"Asrın felaketi büyütülüyor"

Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye yaptığı ziyarette, yaşanan felaketin hükümet tarafından abartıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu; "Allah aşkına bana söyler misiniz ya, bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Hayır efendim. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Bu sefer.. Efendim; Asrın felaketi..." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.



İncelemeleri sonrası hükümeti eleştiren söylemlerini sürdüren CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"17 gündür sorunlar çözülemedi"

Depremin üzerinden 17 gün geçti, 17 gündür çadır sorunu hâlâ çözülmüş değil. Gittiğim her yerde, arabadan indiğim her yerde önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti 'Bir çadır bulamıyoruz, çadır alamıyoruz' diye. Kişiler evlerine yakın olan yerlerde çadırlarda yaşamak istiyorlar. Çünkü binalarında eşyaları var. Bir şekliyle bu sorunu aşmak istiyorlar.

"Siz nasıl çadır sorununu çözemezsiniz"

Bir kez daha bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum: Ya Allah aşkına, siz koskoca Türkiye'de nasıl olur da bir çadır sorununu çözemezsiniz. Nasıl olur da kalkıyorsunuz 'Çadır sorununu çözdük' diye ortalıkta geziyorsunuz. Gelin vatandaşı dinleyin. Türkiye'de çadır üreten, fiyatı ne olursa olsun, tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim. Nasıl olur da çözemiyorlar. İktidarın bu konuda çok daha hızlı davranması lazım."

"AFAD ve Kızılay'da çadır yok"