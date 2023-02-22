Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Kemal Kılıçdaroğlu, asrın felaketi söylemini algı operasyonu olarak yorumladı

Depremin yaşandığı ilk günlerde afet bölgesinde hükümetin sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' söylemini abarttığını iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün geldiği Hatay'da suçlamalarına devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, asrın felaketi söylemini algı operasyonu olarak yorumladı
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2023 Çarşamba 20:23

Türkiye deprem felaketinde 2. haftayı geride bıraktı.

6 Şubat'ta büyük yıkıma neden olan depremler sonrası 11 ilde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, afet bölgesindeki yaralar da sarılmaya çalışılıyor.

Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek için muhalefet cephesi de afet bölgesine ziyaretler gerçekleştiriyor.
 
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesine ziyaret gerçekleştiren ilk liderler arasında...

"Asrın felaketi büyütülüyor"

Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye yaptığı ziyarette, yaşanan felaketin hükümet tarafından  abartıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu; "Allah aşkına bana söyler misiniz ya, bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Hayır efendim. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Bu sefer.. Efendim; Asrın felaketi..." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunmak için Hatay'a geldi. 

İncelemeleri sonrası hükümeti eleştiren söylemlerini sürdüren CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"17 gündür sorunlar çözülemedi"

Depremin üzerinden 17 gün geçti, 17 gündür çadır sorunu hâlâ çözülmüş değil. Gittiğim her yerde, arabadan indiğim her yerde önüme çıkan herkes çadır sorunundan söz etti 'Bir çadır bulamıyoruz, çadır alamıyoruz' diye. Kişiler evlerine yakın olan yerlerde çadırlarda yaşamak istiyorlar. Çünkü binalarında eşyaları var. Bir şekliyle bu sorunu aşmak istiyorlar.

"Siz nasıl çadır sorununu çözemezsiniz"

Bir kez daha bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyorum: Ya Allah aşkına, siz koskoca Türkiye'de nasıl olur da bir çadır sorununu çözemezsiniz. Nasıl olur da kalkıyorsunuz 'Çadır sorununu çözdük' diye ortalıkta geziyorsunuz. Gelin vatandaşı dinleyin. Türkiye'de çadır üreten, fiyatı ne olursa olsun, tamamını satın alıp deprem bölgelerine göndermeye hazırız. Çözemiyorlarsa bıraksınlar biz çözelim. Nasıl olur da çözemiyorlar. İktidarın bu konuda çok daha hızlı davranması lazım."

 "AFAD ve Kızılay'da çadır yok"

AFAD, Kızılay'ın elinde yeteri kadar çadır stoku olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyor. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Büyük acılar çekildi farkındayım.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini aştı! Geriye bu acı manzara kaldı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bini aştı! Geriye bu acı manzara kaldı
0
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
0
Enkazdan 30 saat sonra sağ çıkarılan 10 yaşındaki Eylül'e depremde can veren anne ve babası siper olmuş
Enkazdan 30 saat sonra sağ çıkarılan 10 yaşındaki Eylül'e depremde can veren anne ve babası siper olmuş
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.