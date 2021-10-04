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Kemal Kılıçdaroğlu: Akşener'in başbakanlığı üstlenmesi değerli

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in başbakanlık çıkışına destek vererek bu çıkışın kendileri açısından değerli olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Akşener'in başbakanlığı üstlenmesi değerli
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:19

Bolu Abant'ta, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla iki gün süren CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım.” açıklaması hatırlatıldı.

"AKŞENER'İN BAŞBAKANLIĞI ÜSTLENMESİ BİZİM AÇIMIZDAN DEĞERLİ"

Akşener'in bu söyleminin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonucunda Sayın Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur ama bunlar oturulup ittifak içinde tartışılmış konular değil." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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