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Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyen Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya
Kamusaati
Kamusaati
04 Aralık 2022 Pazar 21:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' organizasyonunun kapanış konuşmasında 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını resmen ilan etti.

"SANA RAKİP OLMAK İÇİN GELİYORUM EY DÜNYA"

"Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyen Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP ROZETİNİ ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti.

Kaynak: https://beyazgazete.com/haber/2022/12/3/kilicdaroglu-adayligini-resmen-ilan-etti-geliyorum-ey-dunya-6670231.html


Kaynak: Kamu Saati Özel
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