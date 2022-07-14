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Kemal Kılıçdaroğlu 'adayım' dedi

Barış Yarkadaş köşesinde, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete gelen bir vekilin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'adayım' dedi
Kamusaati
Kamusaati
14 Temmuz 2022 Perşembe 21:30

2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kalmasıyla birlikte adaylık tartışmaları kızışmaya başladı.

Bu tartışmaların merkezinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu var.

6'lı masanın beşinci toplantısından da adaylık konusunda bir açıklama gelmezken CHP kadrolarında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda büyük bir kararlılık var.

Kılıçdaroğlu ise konuya ilişkin her soruya ittifak ortakalarını ve istişareyi işaret ediyor.

Konuyu Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Korkusuz'daki köşesine taşıdı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete giden bir vekile Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve bunun da 6'lı masada kabul edileceğinden emin olduğunu söylediğini yazdı.

Yarkadaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladı"

"CHP eski milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nu sık sık ziyaret eder, izlenimlerini aktarır, önerilerini sunarlar… ‘Az konuşması, çok dinlemesi’ özelliğiyle tanınan CHP lideri, genelde yorum yapmaz, söylenenleri dinler, gerekli gördüğü takdirde ise not alır.

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edenler, CHP liderinin bu özelliğinin son dönemlerde biraz değiştiğini, sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladığını ifade ediyorlar.

Kılıçdaroğlu'na 'Aday mısınız?' sorusu

Bu sohbetlere katılan eski bir milletvekili arkadaşımızın aktardıkları da bunu kanıtlar nitelikte… Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor.

"Adayım, 6'lı masadan benim adım çıkacak"

Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor. Milletvekili arkadaşımız bunun üzerine, 'Peki, Altılı Masa’dan isminiz çıkar mı?' diye sorunca, CHP lideri bu kez 'Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…' diyor."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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